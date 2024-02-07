Sinem Kobal'ın Mauritius tatiline kareler! Fotoğraflarda eşi ve kızları da var Ünlü oyuncu Sinem Kobal, ailece gittikleri Mauritius tatilinden yeni fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Örnek evlilikleriyle magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında evlenmişti. Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

Mauritius tatilinden albüm oluşturdu

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak eşi ve kızlarıyla Mauritius tatiline giden Sinem Kobal, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Mauritius,süprizli. Aile albümü" notunu düştü.

Beğeni ve yorum yağdı

İmirzalıoğlu ile Kobal'ın mutlu aile pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

"Baba önde rahat"

Takipçilerinden bazıları da Kenan İmirzalıoğlu'nu eleştirdi. Bir karede İmirzalıoğlu'nun önden gitmesi Sinem Kobal'ın arkada çocuklarıyla yürümesi gündem oldu.

Başarılı oyuncunun Kobal'a yardım etmeden önden gitmesine takipçileri; "Çocuklar annede baba önde rahat rahat gidiyor işte hepsi aynı", "Erkek işte hep aynı" yorumları yaptı.