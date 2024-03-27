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Sinem Kobal'ın set pozu heyecanlandırdı! Ömer dizisi setinden paylaşım yaptı

Sinem Kobal'ın set pozu heyecanlandırdı! Ömer dizisi setinden paylaşım yaptı Yıllardır ekranda olmayan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Ömer setinden paylaşım yapması bile hayranlarını heyecanlandırdı.