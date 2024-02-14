Sinem Kobal'ın Sevgililer Günü paylaşımı! Kenan İmirzalıoğlu'na aşkını haykırdı

ensonhaber.com
Yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve iki kız çocuğuna sahip olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı
Sinem Kobal, en son eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yer aldığı romantik fotoğraflarını 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle takipçileriyle paylaştı.
Kobal’ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olduğu eğlenceli ve aşk dolu pozları, hayranlarından tam not aldı.
'Ömürlük sevgilim'
Sinem Kobal, Sevgililer Günü'ne özel eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olan fotoğraflarını 'Ömürlük sevgilim' notuyla paylaştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış