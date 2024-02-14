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Sinem Kobal'ın Sevgililer Günü paylaşımı! Kenan İmirzalıoğlu'na aşkını haykırdı

Sinem Kobal'ın Sevgililer Günü paylaşımı! Kenan İmirzalıoğlu'na aşkını haykırdı Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve iki kız çocuğu olan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu.