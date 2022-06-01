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    Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi

    Geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 13:59
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    Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi

    Şu sıralar Gizli Saklı ile ekrana dönmeye hazırlanan, Demet Akbağ’ın Aydınlıkevler tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazası, ekibi korkuttu.

    Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren, işleri olduğu için gece İstanbul’a dönmek için yola çıktı.

    Araç bariyerlere çarptı

    Gebze yolunda Ünsal ve Ceren’in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı.

    Geceyi hastanede geçirdi

    Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda yara ve morluklar olan oyuncunun evine geçtiği öğrenildi. Nisan Ceren’in ise kontrol amaçlı olarak bu geceyi özel bir hastanede geçireceği öğrenildi.

    Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi #1

    Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi #2


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