Sınır dışı edilmişti! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule Türkiye'ye geri döndü

Haber Merkezi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra 10 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, tahliyesinin ardından sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı.

Son zamanlarda sınır dışı edilen Şule'yi geri getirebilmek için 'Elimden geleni yapıyorum' diyen Dilan Polat ve dava süresince evin ‘kara kutusu’ olarak nitelendirilen yardımcısı Şule kavuştu.

KARA KUTUSU DÖNDÜ

Polatların cezaevine girmesinin ardından ikamet izninin çoktan bittiği tespit edilen ve sınır dışı edilerek memleketi Özbekistan'a gönderilen Şule ile Dilan Polat ayrılığı uzun sürmedi. Polat, sosyal medya hesabından Şule'nin geri döndüğünü duyurdu.

Yardımcı Şule ile kavuştuğu anları yayınlayan Dilan Polat, paylaştığı fotoğrafa da 'Beni iyileştirecek inanıyorum' notunu düştü.