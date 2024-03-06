Haberler



Magazin



Sır gibi saklıyordu! Hadise'nin erkek kardeşiyle olan benzerliği gündem oldu

Sır gibi saklıyordu! Hadise'nin erkek kardeşiyle olan benzerliği gündem oldu Hadise'yi sık sık kız kardeşleri Derya Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz ile görmeye alışkınız. Ünlü şarkıcının bir de erkek kardeşi var.