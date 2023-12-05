Şirketine kayyum atanan ve Amerika'ya kaçan Eylül Öztürk'ten yeni açıklama Şirketine kayyum atanması sonrası yeni bir açıklama yapan Öztürk, "Tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişinin şirketlerine, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda kayyum atandı.

Bu kapsamda, şu sıralar Amerika'da yer alan Eylül Öztürk'ün mal varlıklarına da el konuldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yapan ve iyi olduklarının mesajını veren Öztürk, neyle suçlandığını bilmediğini söyledi.

"Avukatlarımız savcılığa dilekçe verecek"

Eylül Öztürk, "Söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda.

Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz." dedi.

"Basında çıkan her bir haberden sonra biraz daha üzülüyorum, çünkü tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum." diyen Eylül Öztürk, "Ama her şeye rağmen sürecin işlemesi ve geçen her bir sürenin lehimize olacağını düşünüyorum.

Çünkü inanın bu şekilde belirsizlikler ve ithamlar içerisinde devam etmek inanın hiç kolay bir şey değil. O yüzden beni tek motive eden şey önce ailemin varlığı ve sağlığı sonra bu süreçte ona yazılıp çizilen şeye rağmen sizlerin desteği. Ama sürecin de hızlı işlediğini gördükçe içim umutla doluyor." ifadelerini kullandı.