Sırrı Süreyya Önder için saçlarını kesmişti: Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı herkes gibi yakın dostu Sezen Aksu'yu da üzdü...

Sırrı Süreyya Önder ile çok yakın dost olduğu bilinen Aksu, Önder'in cenazesine sarı güller yollamıştı.

SAÇLARINI KESTİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ise Sezen Aksu ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığı ve bir makine alıp, saçlarını kısacık kestiği gündeme geldi.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Sezen Aksu'nun bu iddianın kararının ardından son hali ortaya çıktı.

Saçlarını kısacık kestiren Aksu'nun saçlarının rengini de sarıya çevirdiği görüldü.