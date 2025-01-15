Sofia Vergara ve Lewis Hamilton aşkı! Yeni aşıklar beraber yemek yedi

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Ünlüler dünyasında yeni bir aşk iddiası!

Hollywood’un gözde yıldızı Sofia Vergara ile Formula 1’in efsanevi ismi Lewis Hamilton arasında aşk dedikoduları gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu ile Formula 1’in şampiyon ismi, New York sokaklarında yan yana görüntülenince aşk dedikoduları hızla yayıldı.

NEW YORK'TA YEMEK YEDİLER

52 yaşındaki Vergara ve 40 yaşındaki Hamilton, New York’ta arkadaş grubuyla katıldıkları bir öğle yemeğinde yan yana otururken objektiflere takıldı.

İki saat süren samimi yemeğin ardından, restoran çıkışında neşeli bir şekilde sohbet eden ikili, magazin dünyasının radarına girdi.

Özellikle Vergara’nın kahkahaları ve Hamilton’ın ona olan yakın ilgisi, bu buluşmanın sadece bir tesadüf olmadığını düşündürdü.

10 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRMİŞTİ

2023 yazında 10 yıllık evliliğini sonlandıran Sofia Vergara, ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Modern Family’nin yıldızı, eski eşi Joe Manganiello ile yollarını ayırmalarının en büyük sebebinin çocuk sahibi olma konusundaki fikir ayrılıkları olduğunu dile getirmişti.

Vergara, "48 yaşındaki eski eşim çocuk istiyordu, ancak benim yaşım buna uygun değil. Bu yaştan sonra bir çocuğa adil olamayacağımı düşünüyorum. Bunu yapanlara saygı duyuyorum ama ben artık büyükanne olmaya hazır bir dönemdeyim," sözleriyle dikkat çekmişti.

Vergara, ilk evliliğinden olan oğlu Manolo’yu genç yaşta dünyaya getirdiğini ve anneliği erken yaşta deneyimlediğini de sıkça dile getirerek, şimdi hayatının başka bir aşamasında olduğunu vurgulamıştı.

AŞK İDDİALARI CEVAPSIZ KALDI

Sofia Vergara ve Lewis Hamilton, haklarında çıkan aşk söylentileriyle ilgili sessizliklerini koruyor.

Ancak bu durum, hayranların ikiliye olan ilgisini azaltmış değil.

İddialar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi bu birlikteliğin 2024’ün en çok konuşulan ilişkilerinden biri olacağını düşünüyor.