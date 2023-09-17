Sokakta şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu'na mahalleliden tepki Akşam saatlerinde sokakta yeni tanıştığı insanlarla şarkı söyleyen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fazla ses çıkınca mahallelinin tepkisiyle karşılaştı. O anları da sosyal medyada paylaştı.

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ensonhaber.com

Son zamanlarda sık sık sosyal medyaya düşen Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir videoyla gündeme geldi.

Kaygılaroğlu, oyunculuğunun yanı sıra paylaşımları ve şarkı söylediği anlarla da adından söz ettiriyor.

Öte yandan gece hayatında da sıkça görülen isim, son olarak bir mekan çıkışı tanımadığı kişilerle bir araya geldi.

Sokakta bağıra bağıra şarkı söylediler

Burada gençlerle geç saat olduğu düşünülen zamanda, sokak ortasında şarkı söylemeye başladı.

Sesler yükselince tepki de kaçınılmaz oldu.

Camdan su döktüler

Durdukları bir binanın üst katından sanatçıya doğru su döküldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Haklı tepki gördüğümüz anlar"

Mahallelinin tepkisini sosyal medya hesabından paylaşan Uraz Kaygılaroğlu, "Dün gece tanıştığım arkadaşlarımla haklı bir tepki gördüğümüz o anlar." notunu ekledi.