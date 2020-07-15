Solist Arkun, sevgilisini darbettiği iddiasını yalanladı

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Burcu Yılmaz'ı darbettiği iddialarına cevap verdi.

Özer Arkun, sosyal medya hesabından olayla ilgili ikinci kez açıklama yaptı.

Ortaya çıkan durumun 'kazaen' olduğunu öne süren Arkun, durumun farklı yansıtıldığını iddia etti.

"KADINA ŞİDDET OLAYIYLA ALAKASI YOK"

Evlilik hazırlığında olan bir çiftin kamuoyu gündemine bu şekilde yansıtılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Arkun, “Evlilik hazırlığında olan iki sevgili arasında yaşanan bir tartışmanın kamuoyuna farklı yansıtılmasından dolayı çok üzgünüm. Suçlamaları kabul etmemekle beraber adli sürecin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla bekliyorum. Aramızda geçen tartışma sırasında kazaen oluşan bu durumun, her ne kadar bu topraklarda yaşanılan kadına şiddet olayları ile alakası olmadığını bilsem de bu şekilde yansıması beni çok üzdü. Böylesine hassas bir konunun içerisinde istemeyerek de olsa adımın geçmesinden dolayı çok üzgünüm. En başta rahmetli annem ve tüm annelerden, çocuklarımdan, yol arkadaşlarımdan, Burcu’dan, ailesinden ve bütün kadınlardan özür dilerim.” ifadelerini kullandı.