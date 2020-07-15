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- Solist Arkun, sevgilisini darbettiği iddiasını yalanladı
Solist Arkun, sevgilisini darbettiği iddiasını yalanladı
- Haber Merkezi
- 15.07.2020 - 14:01
Rubato grubunun solisti Özer Arkun, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Burcu Yılmaz'ı darbettiği iddialarına cevap verdi.
Özer Arkun, sosyal medya hesabından olayla ilgili ikinci kez açıklama yaptı.
Ortaya çıkan durumun 'kazaen' olduğunu öne süren Arkun, durumun farklı yansıtıldığını iddia etti.
"KADINA ŞİDDET OLAYIYLA ALAKASI YOK"
Evlilik hazırlığında olan bir çiftin kamuoyu gündemine bu şekilde yansıtılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Arkun, “Evlilik hazırlığında olan iki sevgili arasında yaşanan bir tartışmanın kamuoyuna farklı yansıtılmasından dolayı çok üzgünüm. Suçlamaları kabul etmemekle beraber adli sürecin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla bekliyorum. Aramızda geçen tartışma sırasında kazaen oluşan bu durumun, her ne kadar bu topraklarda yaşanılan kadına şiddet olayları ile alakası olmadığını bilsem de bu şekilde yansıması beni çok üzdü. Böylesine hassas bir konunun içerisinde istemeyerek de olsa adımın geçmesinden dolayı çok üzgünüm. En başta rahmetli annem ve tüm annelerden, çocuklarımdan, yol arkadaşlarımdan, Burcu’dan, ailesinden ve bütün kadınlardan özür dilerim.” ifadelerini kullandı.
BURCU YILMAZ'IN İFADESİ
Yılmaz, savcılığa verdiği ifadesinde, Özer Arkun ile 2020 Mart ayında evlilik kararı aldıklarını, Üsküdar'daki evinde 4 Mayıs 2020 tarihinde, evlilik meselesi nedeniyle tartışma üzerine şiddete maruz kaldığını kaydetti: "Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım."