Somalili model Halima Aden, moda endüstrisini bıraktı

23 yaşındaki model, mesleği nedeniyle pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Dünyanın ilk tesettürlü modeli Somali asıllı Halima Aden, podyumu bıraktığını duyurdu.

Aden, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Müslüman biri olarak değerlerinin ne olduğunu düşünmesi için kendisine zaman verdiğini söyledi.

"TESETTÜR YOLCULUĞU..."

"Tesettürlü olmak gerçekten de birçok iniş ve çıkışların olduğu bir yolculuktur" ifadesini kullanan Aden, bu konuda "saf ve asi olduğu için" kendini suçladığını belirtti.

"BAŞÖRTÜMÜ BİR DAHA RİSKE ATMAM"

23 yaşındaki model, "10 milyon dolara bile bir daha başörtümü riske atmam. Başörtümü daha önce hiç olmadığı kadar koruyorum." diye yazdı.

Halima Aden'in kararına Bella ve Gigi Hadid ile Rihanna destek verdi.

OTEL ODASINDA AĞLADI

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşmayı sürdüren Aden, yaşadığı bir olayı "Otel odama döndüm ve çekimden sonra ağladım çünkü derinlerde bunun o olmadığını biliyordum." şeklinde anlattı ve ekledi:

"Gerçek şu ki çok rahatsızdım. Bu, ben değilim."

KAMPTA DÜNYAYA GELDİ

Kenya'da bir mülteci kampında dünyaya gelen Halima Aden, 6 yaşında ailesiyle ABD'ye göç etti.

Aden, geçen şubat ayında BBC News'e yaptığı açıklamada, "Alçakgönüllülük tek bir kültüre, bir grup kadına yönelik değil. Tevazu modanın en eski unsurudur." demişti.