Somer Şef'in babası vefat etti

MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olan Şef Somer Sivrioğlu, üvey babasını kaybetti.

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, baba acısıyla sarsıldı.

Somer şef, acı haberi Instagram hesabı üzerinden duyurdu.

"ALTINIMIZI KAYBETTİK"

Sivrioğlu, üvey babasının fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

“Dünyadan ve hayatımın ortasından bir Altın abi geçti ki! Artık ne dünya aynı dünya, ne ben aynı ben olabilirdim. İyi ki be abim, iyi ki. Başımız sağ olsun. Bilen bilir; hikayeleri, maceraları, dost canlılığı, muhabbeti ve kalenderliğiyle gönül adamı ALTIN’ımızı, babamızı, abimizi, “saksağan”ımızı, “karbon”umuzu kaybettik! Onu hep muhabbetle anacağız. Işıklar içinde dinlensin, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

BODRUM'DA DEFNEDİLDİ

Ünlü şefin üvey babasının cenazesi dün Bodrum Kızılağaç Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.