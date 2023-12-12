Somer Sivrioğlu'ndan kızıyla paylaşım! Bakın nereye gittiler... Kızı Derin'i Kadıköy'de çocukken yaşadığı apartmana götüren Somer Sivrioğlu, "Derin Sidney’de büyüdüğünden buradaki köklerini de bilsin istedim. Eski mahallede dolaştık biraz" dedi.

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MasterChef jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Hem kendisi hem ailesine dair paylaşımlar yapan Sivrioğlu, bu defa kızıyla yaptığı Kadıköy yolculuğunu paylaştı.

Sivrioğlu, kızı Derin’le birlikte Kadıköy’deki Sivrioğlu Apartmanı’nın önünde fotoğraf çektirdi.

Paylaşımına “Köklerine tutunamayan her fidan, kırılmaya mahkumdur. Tüm hikâye burada başlıyor” notunu düşen ünlü şef, o fotoğrafın hikayesini de anlattı.

"Kızım köklerini bilsin istedim"

Somer Sivrioğlu, "Bizim aile Eskişehir’deki han, hamamları 1950’lerde satıyor ve Caferağa’daki bu apartmanı yaptırıyor. Fakat daha sonra apartman satıldı. Çocukken çok zaman geçirdim bu binada.

Benim olmasını isterdim. Derin, Sidney’de büyüdüğünden buradaki köklerini de bilsin istedim. Eski mahallede dolaştık biraz." dedi.