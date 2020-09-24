Son defilesini yapan Yıldırım Mayruk kimdir? Türkan Şoray, Yıldırım Mayruk'un son defilesinde yürüdü...

Türk modasının ünlü ismi modacı Yıldırım Mayruk, son defilesini Türkan Şoray ile gerçekleştirdi. 15 Milyon TL'lik defile ile mesleğe veda eden Yıldırım Mayruk kimdir, kaç yaşında?

Ünlü modacı Yıldırım Mayruk, meslek hayatına veda etme kararı aldı. Tarihi Fişekhane'de son defilesini yaparak meslek hayatına veda eden Yıldırım Mayruk'un kim olduğu ve kaç yaşında olduğu da merak ediliyor.

Peki, ünlü modacı Yıldırım Mayruk kimdir, kaç yaşında? Yıldırım Mayruk, meslek hayatına neden veda etti? İşte Yıldırım Mayruk ve son defilesi hakkında detaylar...

Çok sayıda ünlü ile çalışan moda duayenlerinden Yıldırım Mayruk, dün gece meslek hayatının son defilesini gerçekleştirdi.

YILDIRIM MAYRUK'UN SON DEFİLESİ

Oyuncu Mert Fırat ve Tuğçe Sarıkaya'nın sunuculuk yaptığı 15 milyon TL'lik tasarımların olduğu defilede kareografiyi Asil Çağıl üstlendi.

60 yıl boyunca moda sektöründe hizmet veren Yıldırım Mayruk'un son defilesinde 200 kostüm, 200 manken tarafından tanıtıldı.

Koleksiyonda, Yıldırım Mayruk retrospektifinde 1960'dan günümüze gelen 1000 elbise içerisinden seçimler yapıldı.





YILDIRIM MAYRUK, JÜBİLESİNİ YAPTI

1 saat süren defile, 5 bölümden oluştu. Yıldırım Mayruk tarafından, tayyör ve mantodan, işleme ve drape gece kostümlerine, gelinliklere uzanan bir sunum yapılarak Türk moda tarihine yazılacak bir jübileye imza atıldı.

1500 SAATLİK EL İŞÇİLİĞİ PODYUMDA SERGİLENDİ

Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu'nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar dünyanın en seçkin markaları tarafından Yıldırım Mayruk için üretilirken, 15 milyon TL değerindeki defilede 1500 saat el işçiliği sergilendi.

Gönül Akkor'dan Ayferi'ye, Selda Bağcan'dan Tanju Okan'a 1960 senesinden günümüze tüm hit şarkılar koleksiyon tanıtımında kullanılarak, geçmişten bugüne modadaki hareketlilik de izlendi.

TÜRKAN ŞORAY, PODYUMDA YÜRÜDÜ

Türk modasının kralı olarak işaret edilen Yıldırım Mayruk jübile defilesinde sırasıyla Açelya Kartal, Ahu Yağtuğ, Alona Kral, Anastasia Görel, Arzum Onan, Aslıhan Karalar, Aylin Arasil, Azra Akın, Buket Saygı, Buse İskenderoğlu, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, Eren Güneri, Erjena Avokadnas, Esra Sümer, Günay Musayeva, İpek Gümüşoğlu, İvana Sert, Meltem Hakarar, Meltem Keklik, Nur Kübra Yıldız, Ola Zaremba, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Şebnem Sürücü, Seda Ertan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Soner Sevim Çiftçi, Sibel Özünlü, Sevcihan Tunca, Suna Selen, Tuğba Özay, Tuğçe Sarıkaya, Yanita Schmidt, Yasemen Çavuşoğlu, Yelda Kara, Zeliha Çal ve tüm Türkiye'nin gönlünü fetheden Türkan Şoray podyuma çıktı.

YILDIRIM MAYRUK'UN SON DEFİLESİ HERKESİ AĞLATTI

Türkan Şoray podyuma çıktıktan sonra veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamayıp jübile selamlamasını ağlayarak yaparken, odyumda Mayruk'u uğurlayan Türkiye'nin en ünlü güzellik kraliçeleriyle birlikte Türkan Şoray da gözyaşlarına boğuldu.

Gecenin sponsoru ünlü iş adamı Sait Emir, açılış konuşmasında "Arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken bu geceye Apocalypse adını verdik. Apocalypse eski Mısır'da yeniden doğuş demek. Bu bir son değil başlangıç." dedi.

Ünlü modacının son defilesi VİDEO



YILDIRIM MAYRUK KİMDİR?

1940 yılında 5 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Bursa'da dünyaya gelen Yıldırım Mayruk'un soyadının anlamı Osmanlıca'da "muzaffer" demektir.

Yıldırım Mayruk'un babası Isparta, annesi ise Giresunludur. Henüz 12 yaşındayken asker babasını kaybeden Yıldırım Mayruk, terzi olan ablasından etkilenerek bu işlere merak salar.

İlk diktiği elbise, 15- 16 yaşlarındayken 2,5 yaşlarındaki yeğenine diktiği ipekli daracık gülkurusu bir elbise olur ve ardından annesine biri ekose, diğeri çizgili kumaştan iki tayyör diker.

1960 yılında Askerlik hizmetinden döndükten sonra ablasının terzi atölyesinde çalışmaya başlayan Yıldırım Mayruk, lise yıllarında şapka yapıp satarak başladığı moda hayatına 1960'li yılların başında Bursa’dan İsndaki Çiçek Pasajı’nın kapısının tam karşısında Güney Palas’ta bir çatı katında atölye kurarak devam eder.

YILDIRIM MAYRUK NASIL ÜNLÜ OLDU?

Kısa sürede atölyesini de ününü de büyüten Yıldırım Mayruk, sonrasında ise terzilerin katıldığı bir defileye 10 elbise ile katılarak o defile sonrasında dönemin piri sayılan sosyete terzisi “Mualla Özbek” ile tanıştı.

Mualla Özbek ile tanıştığında Özbek, Mayruk'a “benden sonra bayrağı sen taşıyacaksın” deyince defilenin ardından Mayruk'un atölyesi müşteri akınına uğrar.

Beyoğlu’ndaki atölyede 10 sene çalıştıktan sonra Şişli’ye, oradan Teşvikiye’ye geçen Mayruk, 22 sene de burada çalıştıktan sonra şu an bulunduğu Gümüşsuyu’na geçti.

YILDIRIM MAYRUK VE BARBAROS ŞANSAL'IN ORTAK ÇALIŞMASI

Yıldırım Mayruk, Taxim Moda Laboratuvarı’nda çok başarılı çalışmalar yaparak 1990 yılından beri beraber çalıştığı Barbaros Şansal ile başarısını ikiye katladı.

Yıldırım Mayruk, her ne kadar şimdilerde belirli isimlerle çalışmaktan kaçınsa da ününün büyük bir kısmını ünlülerden aldı.

Yıldırım Mayruk, ünlülerden ziyade sosyetenin ve cemiyet hayatının kalburüstü hanımlarına özel tasarımlar hazırlamıştır.

Yıldırım Mayruk koleksiyonlarını Londra, Abudabi, Tel-Aviv, Alhain, Haifa gibi uluslararası merkezlerde ve İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır gibi yurtiçinde sergiledi ve gelirlerini başta eğitim olmak üzere hayır kurumlarına bağışladı.

Defileleri:

"Maxi Couture 05-06-07-08-09"

"Umutlara Yelken Açış"

"40 yıl 40 kadın"

"2023’e Hikayeler"

"2023’e Hikayeler" Minerva" (25 kasım 2015)

"Fenerbahçe Kreasyonu"

"İğnenin ardında"

"Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet Kadını"

"Moda Mania"

"Aquaria"