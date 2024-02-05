Haberler



Magazin



Son filtre kurbanı Yaşar İpek, oldu! Parmakları uzadı

Son filtre kurbanı Yaşar İpek, oldu! Parmakları uzadı Şarkıcı Yaşar İpek, filtre uygulamak isterken parmaklarından oldu. Photoshoplu fotoğrafı alay konusu oldu.