Son filtre kurbanı Yaşar İpek, oldu! Parmakları uzadı

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2003 yılında Bir Alo De şarkısıyla müzik piyasasında büyük çıkış yakalayan Yaşar İpek, gerek özel hayatıyla gerekse yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.
Filtreli Yaşar
Yaşar İpek, şimdi de fotoğrafına uyguladığı filtre ile gündem oldu.
Dalga geçtiler
Yapay zeka ile oluşturduğu karizmatik fotoğrafında elleri bozulan şarkıcı Yaşar İpek, sosyal medyanın dalga konusu oldu.
“Kısa değil ama”
Paylaşımına yorum yağan ünlü şarkıcı, daha sonra ellerinin filtresiz halini yayınladı. İpek paylaştığı kareye; “Kısa değil ama” yazdı.
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