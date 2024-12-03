Son görüntüsü şaşırttı! Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs yıllar sonra ortaya çıktı

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86 yaşındaki usta oyuncularımızdan Lale Belkıs, dün akşam bir ödül gecesine katıldı.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yeşilçam'ın yıldızı, gündem oldu.

KÖTÜ KADINDI

Dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lale Belkıs, düzgün fiziğine ve etkileyici güzelliğine yorum yağdı.

Törene katılan Lale Belkıs gecede ödül aldı ve "Bu ödülü tüm kadınlar için alıyorum. Kadına şiddete hayır" dedi.

Usta oyuncu Belkıs'ın son hali de sosyal medyada paylaşıldı.