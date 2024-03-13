Son hali görenleri şaşırttı! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem liseden mezun oldu Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın, lise mezuniyet fotoğrafını ve 1. sınıftan bir karesini Instagram hesabından paylaştı

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Bir dönemin en popüler isimlerinden olan eski manken ve Miss Turkey Güzellik Yarışması birincisi olan Demet Şener, daha sonra oyunculuk yapmaya başlamıştı.

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan Şener, bir zamanlar basketbolcu İbrahim Kutluay ile yaşadığı aşkla magazine bomba gibi düşmüştü.

Bir dönem dolu dizgin aşk yaşayan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın İrem ve Ömer adında 2 çocuğu var.

Öncesi - sonrası yaptı

Çocuklarıyla yaşadığı güzel anları da yayınlamayı ihmal etmeyen Demet Şener, bu kez biricik kızı İrem'in lise mezuniyet ve 1. sınıf fotoğrafını paylaştı.

"Sen benim hayallerimin ötesinde bir genç kız oldun"

Şener paylaşımına, "Benim güzel, zarif kızım... Ne ara bu kadar büyüdün? Çok yakında 19 yaşına giriyorsun ve liseden mezun olup üniversite eğitimine başlıyorsun. Seninle gurur duyuyorum… Bu yolculukta beni hiç üzmediğin için sana çok teşekkür ediyorum. 'Bir genç kız hayal et' deselerdi, bu kadarını tahmin edemezdim. Sen benim hayallerimin ötesinde bir genç kız oldun. Ne mutlu bana ne mutlu sana. Allah yolunu açık etsin... Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez sanırım.seni çok çok çok çok seviyorum...Nerden nereye...çok şükür" notunu yazdı.