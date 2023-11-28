Son haliyle olay olan Bensu Soral'dan yeni açıklama: "Estetiğim yok" Rol aldığı projeler kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu Bensu Soral, bu defa estetik açıklamasıyla gündem oldu.

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Son olarak Tuzak dizisinde boy gösteren Bensu Soral, Instagram'da aktif olan ünlüler arasında yer alıyor.

4.9 milyon kişi takipte

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Soral, 4.9 milyon kişi takip ediyor.

Son zamanlarda, estetik haberiyle gündeme gelen Bensu Soral, yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güzel oyuncu, son zamanlarda kendisine yapılan estetik iddialarına yine yanıt verdi. Soral, iddaiaların gerçek olmadığını ve estetiksiz olduğunu söyledi.

'Estetiğim yok"

Bensu Soral 'Estetiğim yok ama iki tane dişim eksik doğuştan. Kendimi güzel buluyorum. Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum' açıklamasından sonra sosyal medyanın adeta diline düştü.

"Eski fotoğraflarına bak"

"Estetiğim yok" diyen Soral'a yorum yağdı. Takipçileri "'Eski fotoğraflarına bir bak istersen', "Doğru, eski halin daha güzelmiş" gibi yorumlar yaptı.