Soner Sarıkabadayı: Çocuğumun adı Hasan olacak

Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile nişanlanan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, baba oluyor.

Soner Sarıkabadayı, ‘Tarifi Zor’ klibinde oynattığı 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Camelo Lopez ile Kasım 2018’de aşk yaşamaya başlamıştı.

Sarıkabadayı, “Öğrendiğim an havalara uçtum. Kendimi doğru tanımlayamadığım için bebeğime şarkı yazıyorum.” dedi. Soner Sarıkabadayı, şöyle konuştu:

"BABAMIN ADINI KOYACAĞIM"

"Evet bir oğlumuz olacak. Henüz karar vermedik ama ben babamın adını (Hasan) koymak istiyorum. Sevgilim de Latin bir isim düşünüyor. İki isimle hayatı zor. Bir de soyadımız malum. Benim bile öğrenmem zaman aldı.

Biz aslında çoktan evlenecektik. Ama araya koronavirüs girdi. Planlarımız ertelendi. Nikah için gidip sağlık raporları almamız lazım."

Öte yandan Soner Sarıkabadayı, hamile olan eşini bu süreçte rahat ettirebilmek için Sarıyer'da bahçeli bir ev tuttu.