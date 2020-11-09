Soner Sarıkabadayı, oğlunu doktora getirdi

Geçtiğimiz haftalarda baba olan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, hastane çıkışı görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, önceki gün Maslak'taki özel bir hastanede objektiflere takıldı.

KONTROL VAR

Sarıkabadayı’nın geçtiğimiz ay kucağına aldığı Hasan Matias adını verdiği oğlunu kontrole götürdüğü öğrenildi.

Ünlü şarkıcının eşi Camelo Lopez ise, görüntü vermek istemediği için otoparktan çıkış yaptı.

HASAN MATİAS

Bebeklerine Hasan Matias adını veren çiftten Sarıkabadayı, doğum sonrası "Çok değişik bir duygu, tarif etmeye hislerim yetmez. Tanımlayabileceğim bir duygu değil" demişti.