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- Soner Sarıkabadayı'dan oğlu Hasan Matias'a: Ayağına taş değmesin
Soner Sarıkabadayı'dan oğlu Hasan Matias'a: Ayağına taş değmesin
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, oğlu Hasan Matias'ın yürümeye başladığını "Aşkım ayakta duruyor artık. Ayağına taş değmesin. Hastayım sana" ifadeleriyle duyurdu.
- Haber Merkezi
- 24.10.2021 - 19:15
- Güncelleme : 24.10.2021 - 19:19
Geçtiğimiz yıl evlenen Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çifti nikahtan kısa bir süre sonra oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına almıştı.
OĞLU YÜRÜMEYE BAŞLADI
Camelo ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın oğlu Hasan Matias yürümeye başladı.
Geçen ay 1'inci yaşına basan oğlunun fotoğrafını paylaşan Sarıkabadayı, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
"AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN"
Ünlü şarkıcı yayınladığı bu kareye, "Aşkım ayakta duruyor artık. Ayağına taş değmesin. Hastayım sana." dedi.