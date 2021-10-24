Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
584.499
-0.70%
BTXN Coin
20.88
-0.71%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Soner Sarıkabadayı'dan oğlu Hasan Matias'a: Ayağına taş değmesin

    Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, oğlu Hasan Matias'ın yürümeye başladığını "Aşkım ayakta duruyor artık. Ayağına taş değmesin. Hastayım sana" ifadeleriyle duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 19:15
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 19:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Soner Sarıkabadayı'dan oğlu Hasan Matias'a: Ayağına taş değmesin

    Geçtiğimiz yıl evlenen Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çifti nikahtan kısa bir süre sonra oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına almıştı.

    OĞLU YÜRÜMEYE BAŞLADI

    Camelo ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın oğlu Hasan Matias yürümeye başladı.

    Geçen ay 1'inci yaşına basan oğlunun fotoğrafını paylaşan Sarıkabadayı, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

    "AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN"

    Ünlü şarkıcı yayınladığı bu kareye, "Aşkım ayakta duruyor artık. Ayağına taş değmesin. Hastayım sana." dedi.

    Soner Sarıkabadayı dan oğlu Hasan Matias a: Ayağına taş değmesin #1

    Soner Sarıkabadayı dan oğlu Hasan Matias a: Ayağına taş değmesin #2

    Soner Sarıkabadayı dan oğlu Hasan Matias a: Ayağına taş değmesin #3

    Soner Sarıkabadayı dan oğlu Hasan Matias a: Ayağına taş değmesin #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir