Euro
8.7321
0.07%
Dolar
7.1627
-0.09%
Altın
414.39
-0.3%
Borsa
1.483
0%
Bitcoin
359.355
-0.95%
EXEN Coin
16.85
0.41%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    Soner Sarıkabadayı'nın eski hali

    Soner Sarıkabadayı, eski fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 07:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Soner Sarıkabadayı'nın eski hali

    model sevgilisi Camelo Lopez ile evlenen ve oğlu Hasan Matias'ı kucağına alarak babalık heyecanı yaşayan Soner Sarıkabayı, çok konuşulacak esprili bir paylaşım yaparak sosyal medyada gündem oldu.

    "SAÇLAR LENS DEĞİL"

    1978 doğumlu Soner Sarıkabadayı, Instagram hesabından esprili bir paylaşıma imza attı. "Saçlar lens değil arkadaşlar" notunu düştüğü gençlik yıllarından kalma bir fotoğrafını paylaşan yetenekli şarkıcının gönderisine beğeni yağdı.

    Bazı takipçileri ise Soner Sarıkabadayı'nın bu paylaşımına kayıtsız kalamadı. Hayranlarının  çoğu şarkıcıyı Murat Kekilli'ye benzetti.

    Soner Sarıkabadayı nın eski hali #1

    Soner Sarıkabadayı nın eski hali #2

    Soner Sarıkabadayı nın eski hali #3

    Soner Sarıkabadayı nın eski hali #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir