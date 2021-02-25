Soner Sarıkabadayı'nın eski hali

Soner Sarıkabadayı, eski fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

model sevgilisi Camelo Lopez ile evlenen ve oğlu Hasan Matias'ı kucağına alarak babalık heyecanı yaşayan Soner Sarıkabayı, çok konuşulacak esprili bir paylaşım yaparak sosyal medyada gündem oldu.

"SAÇLAR LENS DEĞİL"

1978 doğumlu Soner Sarıkabadayı, Instagram hesabından esprili bir paylaşıma imza attı. "Saçlar lens değil arkadaşlar" notunu düştüğü gençlik yıllarından kalma bir fotoğrafını paylaşan yetenekli şarkıcının gönderisine beğeni yağdı.

Bazı takipçileri ise Soner Sarıkabadayı'nın bu paylaşımına kayıtsız kalamadı. Hayranlarının çoğu şarkıcıyı Murat Kekilli'ye benzetti.