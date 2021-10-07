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    Songül Karlı, derin göğüs dekolteli gömleğiyle poz verdi

    Derin göğüs dekolteli gömleğiyle poz veren ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın fotoğrafı binlerce beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 12:36
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    Songül Karlı, derin göğüs dekolteli gömleğiyle poz verdi

    Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram sayfasından iddialı fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

    Karlı, bu defa kuaför çıkışı verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

    ATEŞ YOLLADILAR

    Derin göğüs dekoltesi ile objektif karşısına geçen Karlı'nın paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyada yine çok konuşuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Songül Karlı'nın pozuna ateş emojileri ile karşılık verdi.

    Songül Karlı, derin göğüs dekolteli gömleğiyle poz verdi #1Songül Karlı, derin göğüs dekolteli gömleğiyle poz verdi #2Songül Karlı, derin göğüs dekolteli gömleğiyle poz verdi #3Songül Karlı, derin göğüs dekolteli gömleğiyle poz verdi #4

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