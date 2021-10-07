Songül Karlı, derin göğüs dekolteli gömleğiyle poz verdi

Derin göğüs dekolteli gömleğiyle poz veren ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram sayfasından iddialı fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

Karlı, bu defa kuaför çıkışı verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

ATEŞ YOLLADILAR

Derin göğüs dekoltesi ile objektif karşısına geçen Karlı'nın paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyada yine çok konuşuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Songül Karlı'nın pozuna ateş emojileri ile karşılık verdi.