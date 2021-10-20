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    Songül Karlı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle poz verdi

    Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 11:07
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    Songül Karlı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle poz verdi

    Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Demet Akalın’dan boşalan sunuculuk koltuğunu devir alan Songül Karlı, sosyal medya hesaplarından yaptığı dekolteli paylaşımlarına devam ediyor.

    KIRMIZI ÇOK SEVİYOR

    Kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği makyaj aynasındaki pozuyla hayranlarından tam not alan Songül Karlı’nın fotoğrafını çok kısa sürece on binlerce beğeni yağdırdı. Son dönemde sık sık kırmızı rengi tercih eden şarkıcıya takipçileri çok sayıda beğeni attı.

    Songül Karlı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle poz verdi #1

    Songül Karlı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle poz verdi #2

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