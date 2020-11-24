Songül Karlı, doktorunun mesajını paylaştı

Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı sosyal medya hesabından yayınladı.

Şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeye devam ediyor. Karlı, son olarak gece yarısı telefonuna gelen mesajı yayınladı.

Songül Karlı'nın paylaştığı mesajda "İyi geceler İlbe Hanım rica etsem kız arkadaşımı Songül Karlı'ya benzetebilir misiniz lütfen" ifadeleri yer aldı.

"3 KEZ GÖĞÜSLERİMİ KÜÇÜLTTÜM"

Her fırsatta vücudunda estetik olmadığını ifade eden Songül Karlı, "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum" demişti.

"OĞLUM KIZIYOR"

Ünlü şarkıcı, açıklamasının devamında oğlu Efe'nin pozlarından dolayı kendisine sitem ettiğini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor."



