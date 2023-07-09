Songül Karlı estetik yaptırmaya devam ediyor! İşte son hali Estetik operasyonlara hız kesmeden devam eden Songül Karlı, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Son zamanlarda estetik operasyonlarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan'a Songül Karlı dahil oldu.

Tıpkı Seda Sayan gibi estetiğe doymayan Karlı'nın eski halinden eser kalmadı.

Sık sık estetik yaptıran Songül Karlı son olarak botoks yaptırdığı anları paylaştı.

Bambaşka biri olma yolunda

Estetikte Seda Sayan ile yarışan türkücü yine estetik yaptırdığı anları paylaştı.

Estetikli ve estetiksiz halleri gündem olan türkücüye "Songül Karlı nerede?", "Güzelim yüzünü ne hale getirdin", "Artık yaptırma işlem" yorumları geldi.