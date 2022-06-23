- Haberler
- Magazin Haberleri
- Songül Karlı, oğlunu dinlemiyor
Songül Karlı, oğlunu dinlemiyor
Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğlunu kızdırmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 23.06.2022 - 13:51
- Güncelleme : 23.06.2022 - 14:22
Göğüslerini küçültmek için 3 kere ameliyat masasına yatan Songül Karlı, sosyal medya hesabından iddialı pozlarına devam ediyor.
Oğlu isyan etmişti
Oğlu Efe'nin "Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor." diyerek sitem ettiği Songül Karlı'nın dekolteli pozuna beğeni yağdı.
Songül Karlı'nın pozlarını gören hayranlarının bir kısmı yorum yağdırdı. Takipçileri "Yakıyorsun", "Muhteşemsin" yorumları yaptı.