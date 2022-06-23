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    Songül Karlı, oğlunu dinlemiyor

    Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğlunu kızdırmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:22
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    Songül Karlı, oğlunu dinlemiyor

    Göğüslerini küçültmek için 3 kere ameliyat masasına yatan Songül Karlı, sosyal medya hesabından iddialı pozlarına devam ediyor.

    Oğlu isyan etmişti

    Oğlu Efe'nin "Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor." diyerek sitem ettiği Songül Karlı'nın dekolteli pozuna beğeni yağdı.

    Songül Karlı'nın pozlarını gören hayranlarının bir kısmı yorum yağdırdı. Takipçileri "Yakıyorsun", "Muhteşemsin" yorumları yaptı.

    Songül Karlı, oğlunu dinlemiyor #1

    Songül Karlı, oğlunu dinlemiyor #2


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