Songül Karlı yeni programını duyurdu Son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Uzun zamandır ekranlarda olmayan Songül Karlı, yeni sezonda ekranlara geri dönüyor.

Yeni sezonda yayınlanacak bir yemek programının sunuculuğunu üstlenen ünlü isim hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkacak.

Yemek programı sunacak

4 Eylül'de ilk bölümüyle ekranlarda olacak yarışmanın tanıtımı sosyal medyaya damga vurdu.

Yarışmada her biri 5’er kişiden oluşan iki takımın her bir yarışmacısı, en beğenilen tabağı yapmak ve rakiplerinin ya da takım arkadaşlarının ellerinden para ödülünü toplamak için kıyasıya rekabet edecek.

Programda, 5’er kişiden oluşan iki takımdan her gün 2’şer kişi yemek yapıp sunacak. Diğer yarışmacılar ise yapılan yemeğin kime ait olduğunu bilmeden ellerinde bulunan 1500’er lirayı en beğendikleri tabağa istedikleri gibi dağıtacaklar.

Böylece rakip ya da kendi takımından yarışmacılar, beğendikleri tabağın sahibine ödül kazandıracaklar.

4 Eylül'de

Her haftanın sonunda kazanan takımın hafta boyunca topladığı ödülüne kavuştuğu yarışmada kaybeden takımın kaybettiği paralar ellerinden alınarak ayın en çok kazanan yarışmacısına verilmek üzere bir kutuda toplanacak. Ay sonunda kutudaki ödül rekabetin zirve yaptığı final yarışında birinci olacak tek bir kişiye gidecek.