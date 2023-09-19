Songül Karlı'dan gözlüklü imaj Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı, gözlüklü tarzını takipçileriyle paylaştı.

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Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, yaptırdığı estetiklerle ve büyük değişimiyle konuşulmaya devam ediyor.

Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı, fit hali ile de övgüleri topluyor.

Karlı iddialı pozlarına bir yenisi daha ekledi. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Karlı'nın siyah dekolteli elbisesi ve gözlüğü ile verdiği pozlara beğeni yağdı. Siyah gözlüklü tarzı çok beğenilen ünlü isme yorum yağdı.

"Yine küçültmek istiyorum"

Karlı daha önce yaptığı açıklamada "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült.' 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum" demişti.