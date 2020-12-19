Şarkıcı Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında eski eşinin de bulunduğu 5 kişi serbest bırakıldı.

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etti.

Karlı, eski eşinin evlilikleri sürecinde kendisini kandırarak aracını ve Sultanbeyli’deki bir arsasını satıp parasını aldığını söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Polis ekipleri Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Kerem K. ,Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Metin Yüncü ve Sezai T. 'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Songül Karlı'dan 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası VİDEO





