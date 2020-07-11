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- Songül Karlı’nın bikinili pozları
Songül Karlı’nın bikinili pozları
Çeşme’de tatilini yapan şarkıcı, genç kızlara taş çıkaracak haliyle göz doldurdu.
- Haber Merkezi
- 11.07.2020 - 10:30
Songül Karlı, Çeşme’de tatil yapıyor.
İstanbul’daki karantina günlerini geride bırakan şarkıcı, soluğu hemen Alaçatı’da aldı.
BİKİNİLİ HALİ YÜREK HOPLATTI
Arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran Karlı, verdiği bikinili pozlarla yürek hoplattı. Fit vücuduyla genç kızlara meydan okuyan 46 yaşındaki şarkıcıya binlerce beğeni yağdı.
“OĞLUM VE SEVDİKLERİM VAR”
Eşinden boşandıktan sonra 2 yıldır hayatına kimseyi almadığını dile getiren Karlı, “Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var.” dedi.