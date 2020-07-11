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    Songül Karlı’nın bikinili pozları

    Çeşme’de tatilini yapan şarkıcı, genç kızlara taş çıkaracak haliyle göz doldurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2020 - 10:30
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    Songül Karlı’nın bikinili pozları

    Songül Karlı, Çeşme’de tatil yapıyor.

    İstanbul’daki karantina günlerini geride bırakan şarkıcı, soluğu hemen Alaçatı’da aldı.

    BİKİNİLİ HALİ YÜREK HOPLATTI

    Arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran Karlı, verdiği bikinili pozlarla yürek hoplattı. Fit vücuduyla genç kızlara meydan okuyan 46 yaşındaki şarkıcıya binlerce beğeni yağdı.

    Songül Karlı’nın bikinili pozları #1

    “OĞLUM VE SEVDİKLERİM VAR”

    Eşinden boşandıktan sonra 2 yıldır hayatına kimseyi almadığını dile getiren Karlı, “Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var.” dedi.

    Songül Karlı’nın bikinili pozları #2

    Songül Karlı’nın bikinili pozları #3

    Songül Karlı’nın bikinili pozları #4

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