Songül Karlı'nın cüretkar dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı, sosyal medyadan yayınladığı son video ile derin göğüs dekoltesiyle dikkat dağıttı.

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Yaptırdığı estetikler kadar Instagram hesabından yayınladığı karelerle de dikkat çeken şarkıcı Songül Karlı, konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yaptırdığı estetikleri eleştirenlere cevap veren Karlı, "Maalesef 20 yaşında değiliz. Estetiksiz kimseyi görüyor musunuz sokakta? Yaptırmayan yok. En önemli şey doğru kişiye operasyonu yaptırmak" demişti.

Karlı'nın bir gözündeki gariplik gözlerden kaçmamıştı.

50 yaşında

Yüzü bir hayli değişen Songül Karlı, son olarak derin göğüs dekoltesiyle kamera karşısına geçti.

"Yeni şarkım çıktı ilginiz için çok teşekkür ediyorum" diyen 50 yaşındaki Songül Karlı'nın videoda gözlerindeki değişim yine takipçilerin gözünden kaçmadı.

Ünlü ismin, yeni şarkılarından bahsettiği bir video yayınlayınca yine gündem oldu.

Daha önce göğüslerini küçülten Karlı'ya yine yorum yağdı.