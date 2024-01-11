Songül Karlı'nın şömüne önündeki pozuna yorum yağdı Son dönemde sık sık estetik yaptıran ünlü şarkıcı Songül Karlı, şömine önü verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Daha önce göğüs itirafıyla dikkat çeken Songül Karlı, "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi." demişti.

Seda Sayan'a benzedi

Son dönemde ise sık sık estetik yaptıran ve adeta bu konuda Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı, değişimiyle gündeme geliyor.

"Estetik bir ihtiyaç artık"

"Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa." diyen Songül Karlı, son halini paylaştı.

Şömine önüne sere serpe oturarak poz veren Karlı'ya hayranları beğeni yağdırırken kimi takipçiler yorum yapmadan geçemedi.