Songül Öden doğum karesini paylaştı: Sosyal medyadan yorum yağdı 2020 yılında Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturan Songül Öden, doğum esnasında çektirdiği karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

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Ünlü oyuncu Songül Öden, 2020 yılında uzun zamandır birlikte olduğu Arman Bıçakçı ile evlendi.

İkilinin evlenmesinin ardından Öden, hamile olduğunu sosyal medyadan paylaştı.

İkili, bebeklerine Sone Larin adını verdi. Öden kızının doğum fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

"En güzel doğum günü hediyesi"

Öden paylaşımına, "Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi...Yaklaşık 20 gündür tam zamanlı bir işe girdim. Güzel mesajlarınıza/aramalarına dönemiyorum bağışlayın.

İyi dilekleriniz, armağanlarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çevremde binlerce güzel insanla sarmalandığım için şükürler olsun" notunu düştü.