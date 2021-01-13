Songül Öden: Koronavirüsü yendim

Koronavirüs pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi edilen Songül Öden, iyileşti.

Ünlü oyuncu Songül Öden, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Eşiyle birlikte evinde tedavi gören Öden, durumu ağırlaşınca hastaneye yatırılmıştı.

Öden, bugün Instagram hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu ve koronavirüsü yendiğini açıkladı.

İşte Öden'in paylaşımı:

"TABURCU OLDUK"

"Öncelikle arayan soran, herkese ilgisi ve destekleri için çok teşekkür ederiz. Eşim ile birilikte tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu olduk. Basında bahsi geçtiği gibi kritik bir durum yaşamıyoruz hastalığı atlattık. İkimizin de sağlık durumu iyi..

"DUYGULARIMI ANLATMAMIN İMKANI YOK"

Duygularımı anlatmama imkan yok.. Canını ortaya koyan sağlık personelimizin hakkı ödenmez.. Aşı dahil her türlü öncelik ve destek ilk onların hakkıdır.."