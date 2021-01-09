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    Songül Öden, koronaya yakalandı

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Songül Öden'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 09.01.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 16:08
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    Songül Öden, koronaya yakalandı

    Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken magazin dünyasında da pozitif vakalar artıyor.

    Bu sefer koronavirüse yakalanan sanatçı Songül Öden oldu.

    Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan Songül Öden'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Evinde kendini karantinaya alan 41 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    EXXEN'DE YENİ PROJE

    Bir Aile Hikayesi dizisinin ardından dijital platform Exxen'e geçen Songül Öden, Şeref Bey dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

    Songül Öden, koronaya yakalandı #1

    Songül Öden, koronaya yakalandı #2

    Songül Öden, koronaya yakalandı #3

    Songül Öden, koronaya yakalandı #4

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