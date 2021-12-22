Songül Öden Miami'de

Arman Bıçakçı ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Songül Öden, eşiyle birlikte Miami'ye gitti.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında dört yıldır aşk yaşadığı Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren oyuncu Songül Öden, eşiyle soluğu Miami'de aldı.

TATİL FOTOĞRAFLARI GELDİ

Bıçakçı ile bol bol güneşin keyfini çıkaran Öden, eşiyle tatilde çekildiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

Florida'da bulunan ünlü oyuncu, paylaşımlarına, "Her şey çok ciddi başlamıştı oysa..." şeklinde esprili bir not düştü.

Çiftin fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.