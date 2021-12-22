Euro
13.8725
-2.37%
Dolar
12.2636
-2.40%
Altın
708.44
-1.63%
Borsa
1.892
8.69%
Bitcoin
649.218
-5.14%
BTXN Coin
38.50
-3.67%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Songül Öden Miami'de

    Arman Bıçakçı ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Songül Öden, eşiyle birlikte Miami'ye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 08:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Songül Öden Miami'de

    Geçtiğimiz yıl temmuz ayında dört yıldır aşk yaşadığı Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren oyuncu Songül Öden, eşiyle soluğu Miami'de aldı.

    TATİL FOTOĞRAFLARI GELDİ

    Bıçakçı ile bol bol güneşin keyfini çıkaran Öden, eşiyle tatilde çekildiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

    Florida'da bulunan ünlü oyuncu, paylaşımlarına, "Her şey çok ciddi başlamıştı oysa..." şeklinde esprili bir not düştü.

    Çiftin fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

    Songül Öden Miami de #1

    Songül Öden Miami de #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir