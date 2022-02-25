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    Songül Öden, Ukraynalı kadınlarla ilgili yapılan şakalara sinirlendi

    Ünlü oyuncu Songül Öden 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözleriyle çılgına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 07:47
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 08:00
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    Songül Öden, Ukraynalı kadınlarla ilgili yapılan şakalara sinirlendi

    Rusya ile Ukrayna arasında uzun süredir devam eden kriz günler sonra resmi olarak bir savaşa dönüştü.

    "UKRAYNALI KADIN MÜLTECİLERİ KABUL EDELİM"

    Sosyal medyada savaşla ilgili yapılan şaalar Songül Öden'i çileden çıkardı. Bazı Twitter kullanıcıları 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözlerini paylaştı. Oyuncu Songül Öden, paylaşımlara sessiz kalmadı.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öden; "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim, şakalarınızı alıp defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici...

    "DÜŞÜN KADINLARIN YAKASINDAN"

    Düşün kadınların yakasından... Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz" diyerek tepki gösterdi.

    Songül Öden, Ukraynalı kadınlarla ilgili yapılan şakalara sinirlendi #1

    Songül Öden, Ukraynalı kadınlarla ilgili yapılan şakalara sinirlendi #2

    Songül Öden, Ukraynalı kadınlarla ilgili yapılan şakalara sinirlendi #3

    Songül Öden, Ukraynalı kadınlarla ilgili yapılan şakalara sinirlendi #4


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