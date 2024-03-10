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Sonunda beklenen oldu! Aslı Enver kızı Elay'ı gösterdi! "Babasının kopyası"

Sonunda beklenen oldu! Aslı Enver kızı Elay'ı gösterdi! "Babasının kopyası" Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan ve Elay adında bir kızı olan Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla şaşırttı.