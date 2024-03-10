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Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra aşkı Berkin Gökbudak'ta bulan Aslı Enver, geçtiğimiz sene nikah masasına oturdu.
Evlendikten kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran Enver, kızı Elay'ı dünyaya getirdi.
Elay doğduktan sonra sosyal medyada paylaşım yapan ancak yüzünü göstermeyen Enver, bugün hayranlarına bir sürpriz yaptı.
Elay'ı paylaştı
Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Güzel ismin kızının aynı babası Berkin Gökbudak'a benzediği görüldü.
Enver'in sosyal medya hesabından paylaştığı karelere ise ünlü isimlerden yorum yağdı.
Yorum yapanlar arasında Serenay Sarıkaya, Burcu Biricik, Hande Erçel ve Eda Ece gibi ismler var.
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