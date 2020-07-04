Sosa’nın eşinden ay yıldızlı dövme

Trabzonspor'un kaptanının eşi, vücuduna ay yıldız ve "Yenge" yazan bir dövme yaptırdı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında olan Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, gönülleri fethetti.

AY YILDIZ VE YENGE

Vücudunda sayısız dövmesi bulunan Carolina, yeni yaptırdığı dövme ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Vücuduna ay yıldız ve "Yenge" yazan bir dövme yaptıran Carolina, beğeni topladı.

HER MAÇTA KIZLARI VAR

Uzun yıllardır birlikte olan Sosa-Carolina çifti, ikizlerini kucağına aldıktan sonra dünyaevine girmişti. Sosa, kızlarını neredeyse her maçına götürürken; anne Carolina de onlara eşlik ediyor.