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    Sosa’nın eşinden ay yıldızlı dövme

    Trabzonspor'un kaptanının eşi, vücuduna ay yıldız ve "Yenge" yazan bir dövme yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 13:25
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    Sosa’nın eşinden ay yıldızlı dövme #1

    Süper Lig’de şampiyonluk yarışında olan Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, gönülleri fethetti.

    AY YILDIZ VE YENGE

    Vücudunda sayısız dövmesi bulunan Carolina, yeni yaptırdığı dövme ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Vücuduna ay yıldız ve "Yenge" yazan bir dövme yaptıran Carolina, beğeni topladı.

    Sosa’nın eşinden ay yıldızlı dövme #2

    HER MAÇTA KIZLARI VAR

    Uzun yıllardır birlikte olan Sosa-Carolina çifti, ikizlerini kucağına aldıktan sonra dünyaevine girmişti. Sosa, kızlarını neredeyse her maçına götürürken; anne Carolina de onlara eşlik ediyor.

    Sosa’nın eşinden ay yıldızlı dövme #3

    Sosa’nın eşinden ay yıldızlı dövme #4

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