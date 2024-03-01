Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni bir aşka yelken açtı Çocuğunun babası Mehmet Bilir’den olaylı bir şekilde boşanan Ece Ronay, aşka küsmedi. Ünlü fenomen yeni aşkıyla verdiği pozu yayınladı.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile taciz iddiası yüzünden mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, o günden beri gündemden düşmüyor.

Şimdilerde açtığı güzellik merkezleriyle adından söz ettiren şarkıcı Ece Ronay, 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir’le evlenmiş ve kısa süre sonra da boşanmıştı.

Yeni sevgili yaptı

Ünlü fenomen şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Olaylı boşanmanın ardından Ece Ronay, yeni sevgilisi ile paylaşım yaptı.

Ronay'ın gönderisine kısa sürede yorum yağdı.