Sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci 550 bin TL ceza ödedi Yapay zeka radarına takılan Esra Ezmeci'ye 550 bin TL'ye ceza kesildi. Cezayı fazla bulan ünlü fenomen, "Oldukça caydırıcı" diye konuştu.

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, fenomenlere nefes aldırmıyor. Gizli reklam yapanlara tek tek cezalar gelmeye devam ediyor.

Kitabının linkini verdiği için ceza yiyen bir isim de klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci oldu.

550 BİN TL ÖDEDİ

Show Haber'e konuşan Ezmeci, bu cezanın kendisine önce yazılı olarak geldiğini dile getirdi ve tam tamına 550 bin TL ödediğini açıkladı. Bu cezayı fazla bulan Ezmeci, "Oradaki linki verirken bir ibare yazmamız gerekiyormuş. Bunu o dönem bilmiyordum. Oldukça caydırıcı, çok doğru bir şey." ifadelerini de kullandı.

Daha önce beş farklı markanın reklamını yaptığı ve gizlediği için 550 bin TL para cezası ödemişti.