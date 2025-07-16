Sosyal medya fenomeni Testo Taylan 14 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Testo Taylan olarak tanınan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan aile evine geldi.

Burada komşuları olan 14 yaşındaki bir çocuğun kendisini rahatsız etmesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Çocuğun ailesi, Danyıldız hakkında çocuklarını darbettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne götürülen Danyıldız, ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"SÜREKLİ KÜFREDİYORDU, KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Taylan Özgüç Danyıldız'ın ifadesinde, Körfez'de bulunan evlerine geldiğini bu sırada komşularının sürekli rahatsız ettiğini, küfür ve hakaret içeren konuşmalar yaptığını, tartışmada sinirlerine hakim olamadığı söylediği iddia edildi.

"SABIRLI OLMALIYDIM, HİÇ ÇIKMAMALIYDIM"

Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak açıklama yayımladı.

"Aylardır devam eden bir işkenceydi, böyle sevgi olmaz sevmeyin." başlığı ile yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BENİ SÜREKLİ BİR TACİZ ETME DURUMU VAR"

Birçok gerçek olmayan bilgi var. Olayı ben anlatayım. Ben şu an İzmit’teyim. Normalde burada oturmuyorum. Burada bir aile evimiz var. Ben arada buraya geldiğimde bu evin konumundan dolayı beni inanılmaz rahatsız ediyorlar.



Evimin bahçesine giriyorlar. Gelip zile basmalar, küfretmeler, evimin önüne gelip küfredip kaçmalar, girdiğim andan itibaren nereden haberleri oluyorsa beni sürekli bir taciz etme durumu var.

"ÇOK DAHA SABIRLI OLMALIYDIM"