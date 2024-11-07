Sosyal medyadan açıkladı! Ege Karabenli Mr. World'de Türkiye'yi temsil edecek

Mr. World yarışması, bu yıl Vietnam’da yapılacak.

Yarışmaya dünyanın dört bir yanından katılımcılar katılacak. Türkiye’yi bu yılki yarışmada 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli, temsil edecek.

Ege Karabenli, daha önce Miss & Mr Model of Turkey 2018 Yarışması'nın Future kategorisine seçilmişti.

Karabenli haber sosyal medya hesabından duyurdu. Çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü model şunları söyledi:

"YARIŞMAYA HAZIRLANIYORUM"

''Herkese merhaba! Hemen ufak bir bilgi vererek başlayayım; Kasım ayında Vietnam’da düzenlenecek Mr. World yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Yaklaşık iki buçuk aydır bu yarışma için hazırlanıyorum ve gerçekten heyecanlıyım. Daha önce bir yarışmaya katılmıştım ve modellik kariyerime öyle adım atmıştım, ancak bu deneyim çok farklı bir seviyede. Dünyanın dört bir yanından ülkelerini temsil etmek için gelen birçok gençle farklı kategorilerde yarışacağız. Umarım benim için güzel bir deneyim olur. Desteklerinizi bekliyorum ve yarışma sürecini güncel olarak paylaşacağım. Oraya vardığımda yeniden sizlerle yeni videolar paylaşacağım.''