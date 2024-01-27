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Avatar Atakan ve eşinin sosyal medya paylaşımları gündeme gelmeye devam ediyor...
Eşine boks dersi veren Avatar Atakan, eğlenceli anları da hayranları için yayınlıyor.
Son yaptığı paylaşımda hayranlarını güldüren Atakan, eşini tek yumruk darbesiyle yere serdi.
Atakan eşini kayırmadı
Avatar Atakan eşiyle birikte ringe çıktı.Atakan'ın eşine boks öğrettiği görüntülerde yaptığı hamleye eşi tepki gösterdi.
Çiftin boks görüntüleri sosyal medyada viral olurken, esprili yorumlar yapıldı.
Paylaşılan görüntülere takipçiler, 'Avatar Atakan, boks öğrettiği eşini öğrencilerinden kayırmadı' gibi yorumlar yapıldı.
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