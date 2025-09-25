Sosyal medyaya ara vermişti! Serenay Sarıkaya geri döndü

Ünlü popçu Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle de sıkça gündeme gelen Serenay Sarıkaya, her paylaşımıyla konuşuluyor. Bir süredir sosyal medyada sessiz kalan güzel oyuncu, Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi.

SÖZÜNDEN DÖNDÜ

Bir süre sosyal medyadan uzak kalacağına dair açıklama yapan Serenay Sarıkaya, eylül ayında bu kararını bozdu.

En son 2 Temmuz tarihinde doğum günü paylaşımı yapan Sarıkaya, eylül ayında Instagram’ı özlediğini belli etti.

Son olarak kahverengi deri elbise tercih ettiği paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.