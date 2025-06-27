Sosyetenin ünlü ismi Arzu Sabancı kendini anlattı: "Lisede tombuldum"

Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden biri olan 59 yaşındaki Arzu Sabancı, Alara Koçibey ile Tuvana Büyükçınar'ın hazırladığı programa konuk oldu.

3 oğlu bulunan Arzu Sabancı, kendini ve gelinini anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Sabancı, gelini Nazlı'yı öve öve bitiremedi.

İşte Sabancı'nın açıklamalarından ara başlıklar:

"LİSEDEYKEN TOMBULDUM"

* 20 yaşımda evlenip Adana'ya gelin gittim. Eşim de (Ömer Sabancı) 23'ündeydi.

* Yüzüme estetik yaptırdığım, bir şehir efsanesi.

* Genetik açıdan şanslıyım. Rahmetli babamda tek çizik yoktu.

* 30 yıldır yüz yogası yapıyorum. Asansörde bile aksatmam.

* Lisedeyken kiloluydum. Okulun tombul kızıydım.

* Az yerim çok yürürüm. Başka da spor veya yoga yapmam.

"NAZLI BENİM GİBİ DEĞİL"

Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ve torunu Arzu Alara'ya dair de şunları söyledi:

* Üç oğlumdan sonra kız torun müthiş oldu. Beraber evcilik oynuyoruz.

* Nazlı maşallah çok iyi bir anne, az oyuncak alıyor.

* Kayınvalidesi gibi her gördüğünü alan biri değil!