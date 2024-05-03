Sosyetik güzel Eda Taşpınar son paylaşımıyla olay oldu! Küvet pozuna yorum yağdı Fas'a tatile giden Eda Taşpınar, küvette yıkandığı anları paylaştı. Cemiyetin tanınmış isminin videosu sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Cesur pozlarıyla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, bitmeyen tatiline devam ediyor.

Yaz aylarında sık sık paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme gelen Taşpınar, son olarak Fas'ta Marakeş'e gitti.

Marakeş pozları

Taşpınar, Marakeş'te çekildiği pozlarını peş peşe paylaştı.

44 yaşında

Instagram hesabını aktif kullanan Taşpınar, yine giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. 44 yaşındaki Taşpınar'ın küvette banyo yaptığı anlar ise sosyal medyada gündem yarattı.