Sosyetik güzel Eda Taşpınar son paylaşımıyla olay oldu! Küvet pozuna yorum yağdı

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Cesur pozlarıyla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, bitmeyen tatiline devam ediyor.
Yaz aylarında sık sık paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme gelen Taşpınar, son olarak Fas'ta Marakeş'e gitti.
Marakeş pozları
Taşpınar, Marakeş'te çekildiği pozlarını peş peşe paylaştı.
44 yaşında
Instagram hesabını aktif kullanan Taşpınar, yine giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. 44 yaşındaki Taşpınar'ın küvette banyo yaptığı anlar ise sosyal medyada gündem yarattı.
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