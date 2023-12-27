Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yeni yıl saç tasarımı Yıllardır asla kaybetmediği bronzluğuyla herkesin dikkatini çeken Eda Taşpınar, saçlarını da yeni yıla hazırladı.

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Sürekli tatilde olan sosyetik güzel Eda Taşpınar, her yıl olduğu gibi bu sene de Yunanistan’ın gözde adası Mikonos’ta yazını geçirdi.

Bronzluğuyla her daim adından söz ettiren moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeni yıl için İstanbul'da

Sosyetik güzel, şimdi ise yeni yılı karışılmamak için İstanbul'a döndü.

Sosyal medyada aktif olan Taşpınar, son olarak yılbaşı için yaptırdığı saçıyla pozlarını paylaştı.

Yılbaşı ağacına benzetildi

Ancak Taşpınar'ın yeni yıl saçı, sıra dışı modeliyle dikkat çekti. Yılbaşı ağacını andıran saçıyla fotoğraflarını Instagram'a koyan Taşpınar'ın saçının üzerinde, çok sayıda yılbaşı süsü ve dallar olduğu görüldü.